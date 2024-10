A Mannoli va in scena la regina d’Autunno: tutto pronto per la Sagra della Castagna

Dopo la sagra della patata, nel pittoresco borgo aspromontano di Mannoli, adesso tocca ad un altro prelibato prodotto della nostra terra prendersi la scena: la castagna. Le temperature in discesa e le foglie che finalmente iniziano a tingersi di rosso e arancione, annunciando l’arrivo della 4ª Sagra della Castagna, patrocinata dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte e dalla Regione Calabria, organizzata dal Comitato Civico Donne in Movimento, che quest’anno si è rafforza tata grazie alla collaborazione con la Pro Mannoli 2.0, garantendo un evento indimenticabile.

E come è stato qualche settimana fa per le pietanze a base di patate, anche questa volta saranno le sapienti mani delle donne di Mannoli a preparare tutto: un mix di tradizione e gusto, riservando anche qualche sorpresa per i visitatori.

Le laboriose abitanti di Mannoli sono già al lavoro per realizzare una vasta selezione di piatti a base di castagne e deliziare il palato di coloro che vorranno degustare il ricco menù, che comprende: le classiche caldarroste, gli strozzapreti con crema di castagne, la zuppa di fagioli con castagne e funghi aspromontani, l’arista di maiale con crema di castagne, il formaggio con miele di castagna e, dulcis in fundo, dessert alle castagne, il tutto corredato ovviamente da pane e vino.

Un gran menù. Ma la Sagra della Castagna non è solo una delizia per il palato. Oltre ai profumi della cucina tipica aspromontana, per le strade si diffonderanno le note della tradizione popolare, con il concertone di Mimmo Cavallaro. A rendere l’atmosfera ancor più divertente ci penseranno anche i Giganti di Taurianova, che sfileranno per le vie del borgo, incantando grandi e piccini con le loro movenze caratteristiche.

Al culmine della serata, sarà il momento invece della ” Castagna d’Oro”, vale a dire la consegna del prestigioso premio, riconoscimento che verrà consegnato ad un’eccellenza del territorio.

Una serata dunque imperdibile.

Con oltre 20 stand allestiti, i visitatori avranno pure l’opportunità di acquistare prodotti tipici locali e opere artigianali. La 4ª Sagra della Castagna è un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nella bellezza di Mannoli. Unitevi a noi per una giornata di festa all’insegna della tradizione, dei sapori d’autunno, della buona musica e dell’intrattenimento.