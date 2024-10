Autunno gastronomico di Santo Stefano: tutto pronto per la ‘Sagra della castagna’

Prosegue l’autunno gastronomico del Comune di Santo Stefano in Aspromonte con la 2ᵃ sagra della castagna. Enogastronomia, folklore, musica, giochi, tradizioni e stand tra i fantastici colori dell’autunno.

L’organizzazione mette a disposizione del Dipartimento di Agraria uno stand espositivo per illustrare le attività inerenti il castagno e la propria offerta formativa.

QUANDO

Indecisi su come trascorrere la festività del 1° novembre 2019? Provate a recarvi in piazza ‘Umberto Zanotti Bianco’ a Mannoli. L’inizio della degustazione è previsto per le ore 19:00.

DEGUSTAZIONE

Ai primi 200 biglietti acquistati in omaggio gadget ricordo della sagra. L’acquisto del biglietto degustazione (che ha un prezzo di €10) prevede inoltre:

gustosissimi gnocchi conditi con speck, salsiccia sbriciolata e crema di castagne; in alternativa conditi con pomodoro;

tenerissima arista di maiale cotta al forno con castagne e patate novelle;

delicatissima ricotta spolverata con granella di castagne e pistacchi;

scoppiettanti caldarroste aspromontane;

pane e vino locale;

dolci a base di castagne.

Non solo buon cibo, per la ‘Sagra della castagna’ ma anche tanta bella musica. La piazza di Mannoli ospiterà infatti il raduno aspromontano di ‘Organetto & tamburello’ con la collaborazione del maestro Nicola Costantino. L’inizio è previsto alle ore 16:00. Per i partecipanti è prevista l’estrazione di un cesto di prodotti tipici.

Dopo la cena, si cambia scenario ed alle ore 22:00 arriva il concerto dei ‘Tarantanova dello Stretto’, gruppo di musica etno-popolare dove il passato si ricompone con il futuro con le diverse musicalità e strumentazione traendo spunto dalle tradizioni ed i racconti delle diverse popolazioni ‘riggitani’.

COME ARRIVARE

In occasione della ‘Sagra della castagna’, è stato inoltre istituito un servizio pullman con partenza da piazza Garibaldi alle ore 18:00 e rientro a 00:00.

MAGGIORI INFORMAZIONI

3462559918 – 3249085626ù