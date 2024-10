‘Sagra dello stocco’, a Mammola festa per migliaia di persone

Ogni anno sempre piu’ partecipanti affollano Mammola il 9 agosto per degustare il piatto tipico del paese in provincia di Reggio Calabria

Tutto pronto a Mammola per la tradizionale ‘Sagra dello stocco’. Ogni anno sempre piu’ partecipanti affollano Mammola il 9 agosto per degustare il piatto tipico del paese in provincia di Reggio Calabria,animando con la loro presenza rughe,vineje e piazze .

A testimoniare la storia e le tradizioni lo stocco di Mammola ha avuto il prestigioso riconoscimento di essere stato incluso dal Ministero delle politiche agricole e forestali nell’elenco dei prodotti tipici agroalimentari tradizionali.

Lo stocco e’ diventato un piatto cosi’ comune da penetrare profondamente nella vita della gente,al punto di influenzarne il linguaggio e da essere usato come paragone in alcuni detti,entrati nel lessico comune,e non solo di Mammola ,ma dell’intera Calabria: ‘ti facisti comu n’ala di stoccu’,’si ficiro comu u stoccu’.

Ad allietare la manifestazione, questa sera, il gruppo etno-folk Versud.