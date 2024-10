Sagra della Patata, nel cuore dell’Aspromonte l’imperdibile festa enogastronomica

"Per creare un clima di relax e divertimento per tutti - spiegano gli organizzatori - abbiamo pensato anche ai più piccoli, con un’area baby parking"

Imperdibile appuntamento il 15 ottobre: dopo anni di stop, torna la sagra della patata, appuntamento che ha segnato la storia degli eventi dell’Aspromonte ed in particolare del borgo di Mannoli.

A farla ripartire è l’Associazione culturale sportiva Pro Mannoli 2.0 che, unitamente al Comitato civico femminile Donne di Santo Stefano in Movimento, ha inteso dare nuova linfa alla manifestazione, grazie anche al patrocinio ed al

supporto del Comune di Santo Stefano in Aspromonte e del Consiglio regionale della Regione Calabria.

Così, domenica 15 ottobre, a partire dalle ore 18, il territorio incontrerà “in più vesti” una delle sue principali squisitezze, la patata aspromontana, in quello che è uno dei suoi contesti più caratteristici: il “borgo aggregante” di Mannoli, così ribattezzato proprio per la capacità che lo caratterizza e che lo rende unico in tutto il contesto. In un ambiente ospitale e festoso, si potranno degustare numerose pietanze, cucinate con cura dalle laboriose mani delle donne del Paese. Alla modica cifra di 10 €, nel corso della degustazione si potranno assaporare le prelibatezze a base di patate preparate per l’occasione:

• gnocchi di patate, delicatamente conditi con un ragù; • pesce stocco preparato alla ghiotta; • cupoletta di patate arricchita da pancetta e scamorza; • sformato di patate farcito; • ciambelline dolci di patate; • pane; • il tutto accompagnato da un bicchiere di vino rosso.

Una festa enogastronomica, ma non soltanto. Per creare un clima di relax e divertimento per tutti, abbiamo pensato anche ai più piccoli, con un’area baby parking: è stata allestita infatti un’apposita area dedicata ai bambini, dove saranno accuditi dal personale di Enjoy Party, che li coinvolgerà in giochi divertenti, lasciando al contempo liberi i genitori di potersi godere l’escursione culinaria.

Ad animare la serata sarà la musica della tradizione popolare, sulle note del Re della tarantella calabrese, Ciccio Nucera, famoso organettista e grande suonatore di tamburello. Il musicista reggino da anni ormai si distingue per il forte impegno a divulgare e mantenere viva la lingua grecanica e, con essa, la musica popolare ed i suoi strumenti per eccellenza.

E se è vero che “la tarantella crea dipendenza”, come sostiene Nucera, allora non potete perdervi questo appuntamento: un’occasione di promozione del nostro territorio, ma soprattutto una festa per tutti.

Ci vediamo a Mannoli, non potete mancare!