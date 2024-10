Successo straordinario per la Sagra della Patata a Mannoli

Una vera e propria festa quella di ieri sera a Mannoli: la Sagra della patata è stata molto di più di una degustazione di pietanze. Oltre 2 mila persone hanno invaso il borgo aspromontano, prima in zona stand e degustazione, poi riversandosi nella piazza, dove Ciccio Nucera e la sua band in concerto hanno letteralmente spopolato.

Rivitalizzato dall’Associazione Pro Mannoli 2.0, questo storico appuntamento che ha segnato la storia degli eventi dell’Aspromonte ieri ha fatto registrare utenze da capogiro, gestite alla perfezione in termini logistici dalla macchina organizzativa dell’evento, grazie anche al supporto del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, con in testa il Sindaco Francesco Malara ed il Vicesindaco Diego Coppola, ed al patrocinio del Consiglio regionale della Regione Calabria.

Un doveroso ringraziamento alle forze dell’ordine, che hanno consentito che tutto si svolgesse nella massima sicurezza e tranquillità. Fondamentale anche questa volta l’apporto dell’Onorevole Francesco Cannizzaro, sempre pronto a supportare le iniziative che valorizzano il territorio. Inevitabilmente, un plauso particolare va alle laboriose donne di Mannoli, che hanno cucinato senza sosta, iniziando la preparazione dal sabato, assicurando a circa 1500 persone una degustazione prelibata e di qualità.

Una festa enogastronomica, ma non soltanto. Per creare un clima di relax e divertimento per tutti, si è pensato anche ai più piccoli, allestendo un’area baby parking che ha riscosso grande successo, facendo passare ore di divertimento anche ai bambini e lasciando al contempo sereni i genitori.

Ciliegina sulla torta il concerto del Re della tarantella: Ciccio Nucera e la sua band sono riusciti a far cantare e ballare ogni persona presente in piazza. È proprio vero, come sostiene anche il suo album, che “la tarantella crea dipendenza”! La musica della tradizione popolare cantata e suonata dal famoso organettista e da coloro che lo affiancano, come i bravissimi e talentuosi giovani reggini Carmen Floccari e Giuseppe Sapone, ha creato un effetto entusiasmo di grande impatto. Un senso di coinvolgimento diffuso, un’atmosfera di festa in serenità… La Sagra della patata è già destinata a ripetersi l’anno prossimo.