Salandria. ‘Reggina, che regalo. Tifosi stateci vicino, ci divertiremo’

Centrocampista completo, giocatore sul quale il tecnico Cevoli punta moltissimo per la prossima stagione. A Reggio lo conoscono perchè la maglia amaranto l’ha già indossata nel settore giovanile ed in prima squadra, con la Reggina di Lillo Foti. Le prime dichiarazioni di Ciccio Salandria:

“Tornare a casa è sempre una esperienza meravigliosa, farlo per costruire qualcosa non ha eguali. Un biennale dalla Reggina è stato un regalo grande per me e io per accettare non ho badato a nulla, mettendo davanti il cuore. Non vedo l’ora di reindossare la mia maglia amaranto, è sempre stata la mia, così come lo è per i tifosi. Abbiamo bisogno della nostra gente; stateci vicino, ci divertiremo”