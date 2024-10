Salernitana, ancora una beffa. Lo sfogo del presidente Iervolino è durissimo

Un’altra buona prestazione, un’altra sconfitta maturata nei minuti di recupero. Esattamente la terza nelle ultime quattro partite per una Salernitana che nonostante sul piano del gioco sia parecchio convincente, si fa ribaltare nel punteggio. Determinanti secondo la società alcune decisioni arbitrali, lascia spazio a grandi polemiche la sconfitta di Napoli. Amarezza per Inzaghi, durissimo lo sfogo del presidente Iervolino, ripreso da Repubblica.it: “Direzione arbitrale scandalosa – dice Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, dopo la sconfitta con il Napoli arrivata al 96° – che ci ha penalizzati moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti. Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società. Gli episodi? Su Simy c’era rigore e quello di Demme sul Tchaouna era fallo, sono incredibili.

Non vogliamo solo rispetto, ma giustizia per noi e tutte le altre squadre che giocano in Serie A e subiscono gli errori grossolani dei semi professionisti, ovvero gli arbitri. Gli unici semi professionisti in un’industria di professionisti. Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare. L’atteggiamento degli arbitri – prosegue – è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita successiva. Riformerò il calcio italiano portando all’attenzione della Lega questo problema e la storia ricorderà questi arbitri come i peggiori del calcio italiano”.

“Vergogna senza precedenti”

“Una vergogna senza precedenti. Un’industria viziata da un arbitraggio che fa precipitare il calcio italiano all’ultimo posto per serietà e imparzialità. Tra poco sono certo che uscirà una dichiarazione uguale e contraria della corporazione degli arbitri, che dirà che l’arbitraggio è stato, invece, impeccabile. Ricorderemo a vita l’arbitro Marinelli. Nessuno ci ha chiamato per chiederci scusa. Ora è tardi. Scontro totale, noi non vogliamo più questi arbitri. Stiamo valutando anche una causa per danni“.

“Rocchi deve dimettersi”