Salernitana-Reggina, aria di calcio vero. Grande serata anche per i tifosi

Amichevole di lusso, test impegnativo. Questa sera la Reggina torna ad odorare calcio di un certo livello con il match che giocherà all’Arechi di Salerno contro la compagine guidata da Colantuono.

Per l’undici di Cevoli è la prima vera gara in cui si potranno misurare schemi di gioco, condizione atletica e qualità dei tanti calciatori portati in organico dal Ds Taibi.

Insieme a Confente che difenderà la porta, la linea a quattro dovrebbe essere formata da Kirwan, Redolfi, Conson e Zivkov, anche se quest’ultimo potrebbe essere in dubbio. In mezzo al campo Salandria al centro dei tre della mediana, poi Navas a destra e Marino a sinistra. In attacco Maritato supportato da Emmausso e Tulissi.

Un undici con tutte le possibili varianti del caso, tenuto conto che Franchini non sarà a disposizione, che per Petermann probabilmente non vi sarà spazio almeno inizialmente essendo l’ultimo arrivato e altre scelte che potrebbero arrivare da una serie di valutazioni.

Sarà la serata anche dei tifosi. Reggini e salernitani sono uniti da fortissima amicizia ed un lungo gemellaggio. Anche in questo senso si respirerà un’aria diversa.