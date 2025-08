Salernitana-Reggina: info prevendita settore ospiti. Il prezzo del biglietto

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che dalle 10:00 di domani – martedì 5 agosto – sarà possibile acquistare i biglietti ospiti per assistere all’amichevole Salernitana-Reggina, valida per la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino, in programma domenica 10 agosto alle 20:00 allo stadio Arechi. La prevendita sarà avviata contemporaneamente a quella dedicata ai settori locali.

I tagliandi per il settore ospiti (Curva Nord Inferiore) saranno in vendita senza alcuna limitazione al costo di 5 euro (4+1 di diritti prevendita) online a questo link e presso i punti vendita TicketOne. La prevendita ospiti terminerà alle ore 19 di sabato 9 agosto.