Calcio: grande vittoria del Saline che ribalta lo svantaggio iniziale

Partita agonisticamente molto combattuta sul piano fisico e tecnicamente a buon livello. Per la categoria un ottimo calcio nel rispetto del contenimento del covid-19 un’ottima affluenza di pubblico tutti molto corretti nel rispettare il protocollo e il DPCM in ambito sportivo. Il gol su punizione al 39 minuto una punizione di ottima fattura da parte di Coletta centrocampista del RC GALLINA CALCIO e si chiude con questo punteggio il primo tempo.

Il secondo tempo la compagine del Saline guidata da Mister Stelitano entra con un altro ritmo e con la voglia di ribaltare il risultato. Le due sostituzioni fatte da mister Stelitano con l’ingresso di Assunto Stillittano e Benedetto Samuele cambiano la partita. Infatti viene ribaltato il risultato al minuto ottantadue. Surace Fiorello su un cross di testa deposita in rete per il pareggio e successivamente a tempo quasi scaduto, Stillittano Assunto concretizza un’azione collettiva piazzando all’incrocio il 2-1 che consegna la vittoria per il Saline per la gioia di tutti un’esplosione di felicità.

Molto apprezzata la presenza del neo eletto Sindaco Maria FOTI a tutti conosciuta come “Tina” protagonista del calcio d’inizio con la partecipazione dell’assessore allo sport nella persona di Foti Giovanni, al Bilancio Foti Fiore e la vice sindaco Romeo.