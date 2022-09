Salone dell'Orientamento: si rinnova la sinergia tra Cisme e Metro City

Si rinnova l’impegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria al fianco del Cisme per l’organizzazione del Salone dell’Orientamento, in calendario per il prossimo dicembre.

Ieri mattina, nella biblioteca “Trisolini” di Palazzo Alvaro, il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, il delegato all’Istruzione, Rudi Lizzi, e la dirigente di settore, Maria Teresa Scolaro, hanno incontrato Daniela Rossi e Francesca Ruggeri, presidente e consigliera della Cooperativa per l’Innovazione e le Sviluppo del Meridione, per «affinare una strategia – hanno spiegato Versace e Lizzi - ampiamente collaudata in passato con risvolti molto positivi per i nostri giovani».