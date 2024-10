Il saluto della Reggina a Praticò: “Grazie Presidente”

La Reggina passa nelle mani di Luca Gallo. Oggi la firma del closing, si chiude così l’era legata a Mimmo Praticò.

“La Reggina cambia ufficialmente proprietà. Un enorme Grazie al presidente Mimmo Pratico, ai consiglieri di amministrazione Giuseppe Praticó e Giovanni De Caridi, ai soci Roberto e Luigi Simonetta per quanto fatto in questi anni. Il calcio a Reggio Calabria è stato salvato in due occasioni: nel 2015 dopo il fallimento della Reggina Calcio e oggi!”