Inaugurata a Reggio Calabria la mostra SalvArti: dalle confische alle collezioni pubbliche

Fino al 27 aprile 2025, il Palazzo della Cultura ‘Pasquino Crupi’ di Reggio Calabria ospita SalvArti, una grande esposizione nazionale d’arte contemporanea. La mostra nasce dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura, l’ANBSC, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Milano, con il supporto del Ministero dell’Interno.

Oltre 80 opere d’arte confiscate alla criminalità

L’esposizione restituisce alla comunità oltre 80 opere d’arte, tra dipinti, grafiche e sculture, di artisti di fama mondiale, tra cui:

Giorgio de Chirico

Mario Sironi

Lucio Fontana

Salvador Dalí

Andy Warhol

Mario Schifano

Robert Rauschenberg

Christo

Dopo l’anteprima alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen di Roma e l’esposizione a Palazzo Reale di Milano, che ha registrato oltre 20.000 visitatori, la mostra approda a Reggio Calabria, dove resterà fino ad aprile.

L’importanza della legalità attraverso l’arte

Il progetto, intitolato Arte per la cultura della legalità, mira a valorizzare il patrimonio artistico confiscato alla criminalità organizzata, trasformandolo in collezioni pubbliche accessibili a tutti. L’iniziativa coinvolge istituzioni come il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale e la Guardia di Finanza, che hanno lavorato per recuperare e autenticare queste opere.

Le opere in mostra provengono da due distinti procedimenti:

Un’indagine condotta dal R.O.S. dei Carabinieri e dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza , legata a una maxi-frode fiscale e al riciclaggio internazionale.

e dal , legata a una maxi-frode fiscale e al riciclaggio internazionale. Una confisca a carico di un soggetto affiliato alla criminalità organizzata, dedito ad attività economiche illecite.

“Questa mostra rappresenta un forte segnale di riscatto: i beni illecitamente accumulati vengono restituiti alla collettività. Cultura, arte e legalità sono valori inscindibili per la nostra città”, ha dichiarato Giuseppe Falcomatà, Sindaco metropolitano di Reggio Calabria.

Un percorso tra le grandi correnti artistiche del ‘900

L’allestimento segue un criterio cronologico e tematico, ripercorrendo l’evoluzione dell’arte dal Novecento ai primi anni Duemila. In mostra, opere legate a:

Metafisica con Giorgio de Chirico e Carlo Carrà

con e Transavanguardia con Sandro Chia , Enzo Cucchi e Mimmo Paladino

con , e Arte astratta e informale con Lucio Fontana

con Arte murale con Keith Haring (Kh Mural, 1989)

con (Kh Mural, 1989) Land Art con Christo

Tra le sculture esposte, spiccano il bronzo di Arnaldo Pomodoro (Disco – Con Sfera, 1986-2003) e le sperimentazioni contemporanee di Michele Savini (Anello, 2008; Coniglio, 2009), realizzate con materiali innovativi come la gomma da masticare.

Opere destinate ai musei italiani

Dopo Reggio Calabria, il primo gruppo di opere sarà destinato ai musei italiani, tra cui:

Pinacoteca di Brera – Palazzo Citterio (Milano)

(Milano) Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma)

(Roma) Castel Sant’Elmo – Museo del Novecento (Napoli)

(Napoli) Galleria Nazionale di Cosenza

“Celebriamo non solo la bellezza dell’arte, ma riaffermiamo che lo Stato vince sulla criminalità. Queste opere tornano ai cittadini”, ha sottolineato Wanda Ferro, Sottosegretaria al Ministero dell’Interno con delega all’ANBSC.

Un segnale per la candidatura di Reggio Calabria a Capitale della Cultura 2027

La mostra si inserisce nel percorso della candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027.