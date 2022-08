Salvini a Reggio Calabria: 'Questa città merita di più. Brogli? Confido nella giustizia'

Si chiude a Reggio il tour calabrese di Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo aver fatto tappa a Corigliano Rossano e Vibo Valentia, è tornato in riva allo Stretto.

Le prime parole di Salvini sono per l'emergenza del caro bollette che sta causando enormi difficoltà ad aziende e famiglie.

"Serve un piano di azione comune sul caro bollette, imprese e famiglia stanno vivendo una guerra, sarà una strage non di morti ma di posti di lavoro. O si trovano 30 miliardi in tempi brevi per intervenire sul caro bollette o se no sarà una nuova pandemia. La Lega è disponibile a sedersi anche oggi, cosa ne pensano gli altri partiti e i leader? Non c'è tempo da perdere, l'Italia può copiare il modello francese. Il governo Macron ha bloccato al 4% gli aumenti, qui in Italia siamo al 300%, bisogna assolutamente porre rimedio".

Ponte sullo Stretto e Porto di Gioia Tauro, le idee di Salvini sono chiare. La prima opera è da realizzare in tempi brevi, il porto di Gioia Tauro può diventare uno dei più importanti d'Europa.

"Dire no al Ponte sullo Stretto è una follia. Non si tratta di un'opera che unisce Calabria e Sicilia ma l'Italia al resto d'Europa. C'è un progetto già pronto, con pareri di architetti ed esperti, rendiamolo concreto senza far passare 50 anni. Ripuliremmo lo Stretto dall'inquinamento e daremmo la possibilità a cittadini e imprenditori di attraversare lo Stretto in tempi brevi senza dover aspettare due ore. Dichiarazioni del ministro Giovannini sul porto di Gioia Tauro 'inutile' ? Per noi è utilissimo, uno dei più importanti d'Europa. Per fortuna Giovannini tra due mesi non sarà più ministro".

In chiusura Salvini si sofferma in modo specifico su Reggio Calabria, tra brogli elettorali ed errori del centrodestra.