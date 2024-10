Salvini a Reggio: ‘Se queste sono le competenze di Falcomatà, il voto sarà scontato’

Matteo Salvini, questo pomeriggio, a Reggio Calabria per la presentazione del candidato sindaco Antonio Minicuci e dei candidati della Lega alle elezioni amministrative nella città dello Stretto. Di seguito le dichiarazioni del Leader della Lega ai microfoni della stampa.

“Sono orgoglioso di aver scelto il candidato a Sindaco per Reggio. Adesso sceglieranno i cittadini. Sono passato da Ciccarello, siamo nel 2020 in una delle più belle città d’Europa, e l’immondizia arriva dentro le case delle persone. Se questa è la competenza di Falcomatà, il voto sarà scontato. Dopo decenni di chiacchiere, Minicuci sarà l’uomo giusto con servizi e ambiente. Sarà una Reggio accessibile a tutti, teniamo molto anche alla disabilità. Il PD lascia un buco enorme nelle casse della città, ma ci sarà una squadra in gamba a lavorare.”