Regionali, Salvini chiude la campagna elettorale in Calabria

Lo aveva annunciato già qualche settimana fa durante un comizio. Ma adesso arriva anche la conferma da parte di Giacomo Saccomanno, il commissario regionale della Lega. Salvini chiuderà la campagna elettorale in Calabria.

Chiusura di campagna elettorale in Calabria per Salvini

"Grande attesa ed entusiasmo tra i militanti e simpatizzanti per l’annunciata chiusura della campagna elettorale di Matteo Salvini in Calabria".

Scrivono dal partito per l'appuntamento di venerdì 1 ottobre, alle 18.00 la presenza diMatteo Salvini è prevista a Catanzaro, unitamente a tutti i candidati regionali e ai dirigenti, per dare l’ultimo impulso ad una lunga cavalcata che lo ha visto attraversare in lungo e in largo la regione per sostenere il progetto della Lega.