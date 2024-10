Salvini, Ferragosto a Soverato: ‘Mare incantevole e ottima cucina’

“Io e Okiriko, detto Valentino, in Italia da tanti anni con la famiglia, al lavoro e un sorriso per tutti.

Vi abbracciamo da Soverato, mare incantevole e ottima cucina al Lido la Marinella, buon Ferragosto”. Matteo Salvini in Calabria per le vacanze di Ferragosto attraverso Facebook documenta le sue giornate.

Leggi anche

“Buon Ferragosto a tutti voi! Pomodori, origano, basilico, olio, peperoncino e cipolla: insalata calabrese, la colazione del campione! Qui Soverato, vi si vuole bene”, aveva scritto il leader della Lega in mattinata. Domani Salvini è atteso a Gambarie, dove visiterà i luoghi devastati dagli incendi.