Calabria, scaramucce tra Letta e Salvini: 'Penose polemiche costruite sul falso'

I due leader nazionali, impegnati nella.campagna elettorale per le Regionali in Calabria, si sfidano a colpi di post su Facebook

Un altro giorno di ordinaria campagna elettorale in Calabria dove, sinistra e destra si sfidano a colpi di "accuse".

Nei giorni scorsi Matteo Salvini è tornato, per l'ennesima volta in Regione, annunciando la sua presenza anche la prossima settimana. Adesso, invece, è la volta della sinistra, in particolar modo del Partito Democratico, molto presente anche grazie alla festa dell'Unità che si sta svolgendo proprio in queste ore. Per l'occasione, ed anche per sostenere la candidatura di Amalia Bruni, è arrivato in Calabria anche il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta.

Scaramucce tra Salvini e Letta per la Calabria

"Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il PD a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona)".

Raccogliendo la "sfida" social, qualche ora dopo, Letta risponde:

"Non ne azzecca una Salvini in questo periodo. Posto le foto per amor di verità. A Cosenza 33 gradi e le persone cercavano l’ombra in piedi alle 12. C’erano centinaia di persone a Cosenza come a Bovolone (20 gradi). E allora? Hanno senso queste penose polemiche costruite sul falso?".

"Bruni la persona migliore"

E del leader del Carroccio, Letta ha parlato anche oggi in piazza:

"Salvini è l'ultimo che può parlare di sanità e Calabria avendo sponsorizzato Spirlì con questa esperienza fallimentare e drammatica che ha reso la Calabria di certo non la regione che può parlare meglio. È necessario un cambio radicale di direzione. Per questo abbiamo messo in campo la persona migliore tra i candidati per parlare di sanità perché Amalia Bruni è questo che fa".

Il voto utile

Il segretario del Pd, Enrico Letta ha aggiunto: