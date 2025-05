Reggio, l’USB rifiuta l’invito all’incontro con Salvini: ‘No alla propaganda sul Ponte’

"Noi non parteciperemo alla farsa - il messaggio del sindacato - ma saremo in piazza"

Abbiamo ricevuto l’invito da parte del Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, a partecipare all’incontro odierno con il Ministro Matteo Salvini, convocato per discutere delle presunte “iniziative” legate all’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto.

Pur ringraziando per la cortesia istituzionale, USB Reggio Calabria declina l’invito: non intendiamo legittimare con la nostra presenza un’operazione di pura propaganda, che spaccia per sviluppo quella che è in realtà una gigantesca speculazione a favore di pochi, sulla pelle di un intero territorio.

Le ragioni del rifiuto: «Speculazione e spreco»

Il Ponte sullo Stretto è un progetto imposto dall’alto, che procede per volontà politica nonostante le gravi criticità tecniche, ambientali ed economiche. Un’opera che rischia di trasformarsi in un cantiere infinito, drenando risorse vitali e impedendo di affrontare le vere emergenze della Calabria e della Sicilia.

La mobilitazione in piazza

Noi non parteciperemo alla farsa, ma saremo in piazza, insieme a chi rifiuta di svendere il futuro dello Stretto, per dire con forza che questa terra ha bisogno di diritti, servizi, sanità e infrastrutture vere, non di spot elettorali e grandi opere inutili.

USB Reggio Calabria