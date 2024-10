Salvini: “Statale 106 da sistemare. La Calabria non può più aspettare”

“Strade come la Statale 106 in Calabria devono essere messe in sicurezza. Chiedo quindi al Ministro dei Trasporti di indicare i tempi previsti per lo sblocco dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori della 2^ tratta dal km 18+863 della Statale 106 ‘Jonica’, tristemente nota come ‘strada della morte‘”.

E’ quanto afferma il leader della Lega Matteo Salvini, primo firmatario di un’interrogazione al Ministro Paola De Micheli. “Si tratta di un’opera – prosegue Salvini – che la Calabria attende da 20 anni, non più procrastinabile. In questa strada hanno perso la vita più di 700 persone. Ci auguriamo che il ministro De Micheli agisca in fretta prima che aumentino le vittime”.

Il leader della Lega, attraverso un video pubblicato su Facebook, è tornato sulla questione relativa al candidato del centrodestra alle regionali in Calabria.