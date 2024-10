Salvini torna in Calabria, contestato a Catanzaro. Il leader della Lega: “Moscerini rossi, andate da Oliverio” – VIDEO

Sono le parole di Matteo Salvini che torna in Calabria dopo il Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria di qualche settimana fa. Salvini durante il suo comizio a Catanzaro risponde ad un gruppo di contestatori che dal fondo della piazza fischiava e urlava slogan contro di lui.

“Mi hanno insegnato che mentre uno parla, anche se non si è d’accordo, si ascolta in silenzio e poi si risponde, altrimenti ti togli dalle palle. Per fortuna tornerà l’educazione civica a scuola. Non mi fate paura. Avete sbagliato persona. Non ho paura di niente e di nessuno. Mi fanno paura invece la paura e l’ignoranza”.