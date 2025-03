Sambiase, Mazzei: ‘La presenza di tanti tifosi della Reggina non inciderà sul risultato’

Il Ds del Sambiase Mazzei ha parlato nel corso della trasmissione “Mezzogiorno Amaranto” in onda su RadioVideo Touring. Di seguito alcuni passaggi: “Tanti biglietti ai tifosi della Reggina? Siamo consapevoli della nostra forza, non è la presenza di tanti o pochi tifosi che inciderà sul risultato finale. Gli amaranto in questa categoria non ci azzeccano nulla, per la disponibilità dei tagliandi abbiamo ragionato in maniera aziendalista.

Qui c’è un progetto a lungo termine, portato avanti anche con la creazione di uno staff tecnico-dirigenziale giovane e ambizioso. Il brand è cresciuto tanto, soprattutto dal punto di vista multimediale.

Domenica il D’Ippolito sarà sold out e per noi questo è un grande traguardo, situazioni che ci fanno capire che la nostra dimensione sta cambiando. Noi facciamo dell’accoglienza il nostro punto di forza a prescindere dal risultato del campo”.

Conclude: “Mi aspetto una partita piena di emozioni, dobbiamo prestare attenzione soprattutto alle palle inattive. Sarà una gara decisa dai dettagli. Dopo la vittoria a Siracusa la squadra ha dimostrato di non voler abbassare l’alzicella, come testimonia la vittoria arrivata la settimana dopo con la Vibonese. Purtroppo abbiamo pagato caro qualche infortunio di troppo che ne ha pregiudicato la continuità”.