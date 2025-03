Sambiase-Reggina: la probabile formazione amaranto. Due rientri?

La migliore Reggina in campo per fronteggiare una delle squadre migliori di questo campionato. Torna a disposizione Giuliodori che dovrebbe partire dall’inizio, così come Grillo. Amaranto con l’obbligo di continuare a vincere per tenere il passo del Siracusa, ma l’ostacolo di oggi è davvero durissimo da superare. Il Sambiase venderà cara la pelle, per questo ci vorrà una prestazione di livello per riuscire a spuntarla.

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Adejo, Girasole, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Grillo, Barranco, All. Trocini