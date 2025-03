Sambiase-Reggina: settore ospiti già sold out. I tifosi amaranto chiedono altri spazi al D’Ippolito

Era facilmente immaginabile, come sta accadendo spesso nel corso di questo campionato, che si seguisse in massa la Reggina soprattutto in questa fase cruciale della stagione e in modo particolare in occasione di una trasferta in Calabria. In meno di ventiquattro ore sono stati polverizzati i biglietti messi a disposizione (640), ma la richiesta è nettamente superiore.

Tante sono state le segnalazioni arrivate alla nostra e mail di tifosi che chiedono di rivolgere un appello alle autorità competenti, per ottenere la disponibilità di un altro settore dello stadio D’Ippolito, per esempio quello di Gradinata, visto che il tifo organizzato locale è collocato in Tribuna. Vedremo se ci saranno degli sviluppi, sicuramente più di 1000 sono coloro che intendono invadere Lamezia per la sfida del 23 febbraio.