Scomparsa Samengo, Falcomatà: ‘Un uomo sempre al servizio dei più deboli’

Si è spento a Roma, presso l’ospedale Spallanzani in cui era ricoverato affetto da Covid, il Presidente Unicef Italia Francesco Samengo.

Appresa la notizia della tragica scomparsa il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia.

“Il Presidente Samengo è stato un punto di riferimento per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in Italia e nel mondo – ha dichiarato il Sindaco – il suo appassionato impegno solidale costituisce un fulgido esempio per tanti giovani che decidono quotidianamente di mettersi al servizio dei più deboli. Alla famiglia Samengo e alla grande comunità di Unicef giunga il cordoglio da parte della Città di Reggio Calabria”.