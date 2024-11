Samsung lancia l’offerta ”Una passione per due” per il San Valentino 2015.

Festeggia il San Valentino con Samsung!

Se volete fare un regalo al vostro “amore” senza rinunciare però ad un pensierino anche per voi stessi, questa è l’occasione giusta.

“Una passione per due” è il nome della promozione lanciata dal noto marchio coreano, per celebrare al meglio il giorno degli innamorati, che è ormai alle porte.

Acquistando infatti un Samsung Galaxy S5 o Galaxy Tab S 10.5 4G nel periodo compreso tra il 9 ed il 15 Febbraio si otterrà un imperdibile sconto del 50% su un altro dispositivo Samsung.

La scelta del secondo prodotto scontato è limitata a: Galaxy S5, Galaxy Tab S 10.5″ 4G o WiFi, Galaxy Tab S 8.4″ 4G o WiFi.

Guarda i dettagli di questa imperdibile offerta su: samsung galaxy una passione per due.

Buon San Valentino!