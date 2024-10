23 aprile, Brunetti alla città: ‘Un San Giorgino ad ogni reggino’

La cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2022 si è conclusa con la premiazione di 17 tra personalità e associazioni che si sono contraddistinte per il loro impegno ed il loro amore per Reggio Calabria. Al termine dell’evento, il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha voluto inserire un premio “fuori programma”.

“Permettetevi di dedicare un ultimo San Giorgino – ha detto Brunetti ai presenti – alla città, all’intera città, ad ogni singolo cittadino virtuoso. C’è tanta gente che, in silenzio, ogni giorno, compie il proprio dovere e noi non ce ne accorgiamo. Dal dipendente comunale, alle forze di polizia, alla chiesa, al volontariato, a tutte quelle persone che si spendono per la città e lo fanno in silenzio. Vi invito ad alzare lo sguardo, ad accorgerci di questa realtà virtuosa”.