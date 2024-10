Tutto pronto per l’edizione 2019 del San Giorgio d’Oro

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria si appresta a celebrare il San Giorgio d’Oro, il più alto riconoscimento conferito dal Primo cittadino a chi onora la città contribuendo alla crescita economica sociale e culturale del territorio, mediante la propria testimonianza professionale e di vita.

Martedì 16 aprile dalle 17.00 il Teatro Francesco Cilea sarà pronto ad accogliere i premiati dell’edizione 2019 che rimarca ancora di più il carattere di condivisione, aggregazione e festa attorno alle migliori energie positive della città.

Come è ormai tradizione da quando il sindaco Giuseppe Falcomatà ha trasferito la liturgia dell’evento dalla Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, al Teatro per rendere il premio quanto più vicino e aperto alla partecipazione dei cittadini.

Tutti invitati a prendere parte alla serata, per stringersi attorno ai “moderni cavalieri” provenienti dal comparto produttivo, sportivo e associazionistico cittadino nonché del mondo delle istituzioni e delle professioni, che assorbendo le forze positive dal territorio, si nutrono di quella stessa energia che condusse, secondo la leggenda, San Giorgio vittorioso sul drago.

Sono 23 i premiati di questa edizione, una numerologia che evoca il 23 di aprile giorno dedicato da calendario al Santo co-patrono della città, di cui l’evento del 16 aprile quest’anno vuole essere da ponte che apre a una intera settimana intera ricca di convegni e iniziative a tema.

Un palco prestigioso come il Teatro Francesco Cilea, fa assumere ancora di più quest’anno al San Giorgio d’Oro i caratteri di un vero e proprio Festival, durante il quale l’impegno e il riconoscimento dell’impegno civico si legano all’ intrattenimento.

Le premiazioni infatti, saranno intervallate da momenti musicali e artistici che hanno portato a combinare una proposta integrata dedicata particolarmente ai giovani talenti che coltivano le arti e la musica e alla città tutta.

Prenderanno tra l’altro parte alla serata: Luca Scorziello e i Tamburi del Sud, Samuela Piccolo, i musicisti del Liceo Musicale Rechichi di Polistena, le ginnaste dell’Asd Restart, i ragazzi del Csi, gli artisti di Trillyanimazione. La conduzione anche quest’anno è affidata a Emanuela Martino e Francesco Malara che cura con Roberto Spinola la direzione artistica dell’evento, l’immagine coordinata è di Angela Polimeni per Hermes srl, il cerimoniale è seguito da Valentina Raffa coaudiuvata dall’ufficio cerimoniale di Palazzo San Giorgio. La direzione amministrativa è a cura del Settore Turismo comunale.

L’evento trasmesso in diretta sulla pagina istituzionale facebook@comunerc della città di Reggio Calabria a cura della Rete Civica e dell’Ufficio Stampa dell’Ente, sarà seguito in diretta radiofonica anche da Radio Antenna Febea, (100.3/6 in fm) e da numerose testate accreditate.