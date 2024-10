San Giorgio d’Oro 2019, in corso la premiazione: le prime parole dei premiati

Torna il grande appuntamento con la massima benemerenza reggina: il San Giorgio d’Oro.

La cerimonia che sta avvenendo proprio in questi minuti vedrà, ancora una volta, protagonisti i cittadini che si sono distinti per il loro impegno sul territorio. Prima dell’inizio dell’evento il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha ricordato l’importanza e la bellezza di questa iniziativa:

Comparto produttivo, sportivo e associazionistico cittadino nonché del mondo delle istituzioni e delle professioni, i prescelti appartengono a settori differenti tra loro che perseguono l’obiettivo che sta a cuore tutti noi: la promozione e la crescita di Reggio Calabria. Attraverso questo premio, infatti, la città ringrazia i ‘moderni cavalieri’ che difendono Reggio a spada tratta.

Ventitre i premiati di questa edizione, una numerologia che evoca il 23 aprile giorno dedicato da calendario al Santo co-patrono della città. La cerimonia di oggi, martedì 16 aprile, vuole essere solamente l’inizio di un’intera settimana ricca di convegni e iniziative a tema.

Grassi, Di Bella, Marziale, Co.Danzare, Apar, Don Nino Russo, Comitato Arghillà, questi sono solamente alcuni dei nomi che il primo cittadino ha comunicato alla stampa prima dell’inizio della cerimonia.

“Da 50 anni lavoriamo per salvaguardare la bellezza di questo territorio e per valorizzare le eccellenze creative che vi risiedono. Nel corso della nostra attività siamo riusciti a cogliere la bellezza non solo in città, ma nell’intera provincia reggina. Questo premio ci fa onore e rafforza la nostra convinzione: dobbiamo proseguire in questo percorso per creare rigenerazione sociale e culturale”.