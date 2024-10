San Luca, Baratto: ‘La Reggina è giusto che giochi altri campionati’

Un buon pari per il San Luca, al terzo risultato utile consecutivo. Ha rischiato molto nella prima parte, nulla nella seconda. L’analisi del tecnico Baratto: “Sapevamo che era una partita difficile dove bisognava dare tutto. E’ stata fatta una grandissima gara e nel primo tempo potevamo andare in vantaggio. Loro potevano essere pure poco organizzati, ma hanno talmente tanta qualità. La Reggina ha giocatori importanti, ma attenzione perchè non è un campionato semplice ed oggi c’è stata la dimostrazione. La Reggina è giusto che giochi altri campionati, non capisco cosa faccia in serie D“.

