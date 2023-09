LFA Reggio Calabria, Trocini: 'Potevamo vincere, nonostante le carenze atletiche'

Lo aveva anticipato in conferenza stampa mister Trocini, sottolineando che la scarsa conoscenza tra i calciatori e la precaria condizione atletica complessiva, avrebbe potuto condizionare l’andamento dell’incontro. Il tecnico amaranto analizza il match ai microfoni di Antenna Febea: “Le risposte sono state buone, non potevo chiedere di più a calciatori che sta iniziando a conoscersi quando il campionato è già iniziato da quattro turni. La nostra qualità ci ha permesso di fare la gara tutta nella loro metà campo e rischiando solo una volta. Se avessimo fatto gol subito, avremmo visto un’altra gara. Con il passare dei minuti ci mancavano le gambe, pur tenendo il San Luca chiuso a difendere, ma, ripeto, nonostante questo la partita si poteva vincere. Ho effettuato tutte le sostituzioni anche per conoscere meglio i ragazzi che ho a disposizione. Bene tutti soprattutto i giovani, sono contento. Oggi l’obiettivo era quello di mettere in campo una squadra equilibrata e di qualità, viste le carenze atletiche e fisiche, dobbiamo diventare squadre. In questo momento siamo un gruppo di buoni calciatori, ma non ancora squadra. Sarà emozionante l’esordio al Granillo, abbiamo davanti una settimana che ci consentirà di lavorare per affinare tutte quelle caratteristiche che oggi ci mancano. Il direttore ha detto che arriveranno altri calciatori”.