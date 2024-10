Rai3, picco di ascolti per San Luca a Report: oltre 2 milioni di telespettatori

San Luca fa il picco di ascolti su Report. La puntata caldissima del programma condotto da Sigfrido Ranucci, andata in onda lunedì scorso, è stata dedicata quasi interamente ai conflitti interni alla magistratura e a uno più grandi scandali della Repubblica che, secondo lo stesso Quirinale, ha interessato le toghe italiane. Nella suddetta puntata è stato trasmesso un servizio interamente dedicato al caso di San Luca e alla partita del cuore organizzata in questo comune, saltata a causa dell’inchiesta che ha travolto il magistrato Luca Palamara.

Secondo il responso dell’Auditel, il servizio dedicato al paese della Locride ha realizzato il picco di ascolti, con un’audience di 2.264 milioni di telespettatori e l’8.44% di share. Una bella soddisfazione per San Luca e una clamorosa smentita verso chi sostiene che il tema dell’affrancamento dalla criminalità organizzata non possa interessare Il grande pubblico. Il servizio che ha ottenuto i massimi ascolti della puntata comprendeva un’intervista a Klaus Davi, che ha raccontato la vicenda della partita del cuore, nonché un intervento del presidente della squadra di calcio ASD San Luca, Francesco Giampaolo, e una dichiarazione dell’ex presidente di ANM Pasquale Grasso. Un bel segnale anche per l’autore dell’inchiesta Luca Chianca, giovane e grintoso inviato che è riuscito a rendere commestibile a una platea di 2 milioni di persone un tema difficile come quello della Giustizia.