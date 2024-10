Telecamere di Rai3 a San Luca: le indagini sulla ‘Partita del Cuore’ mai disputata

San Luca è un paesino di 4mila abitanti alle falde dell’Aspromonte, nel mondo è divenuto famoso per la lunga faida di ‘ndrangheta tra due cosche terminata qualche anno fa con la strage di Duisburg in Germania. Dopo anni di commissariamento, in primavera si sono tenute le elezioni. Alle comunali ha partecipato anche Klaus Davi giornalista e massmediologo che, negli ultimi anni, ha mostrato un particolare interesse per la Calabria ed in particolar modo Reggio ed il piccolo Comune aspromontano.

Pur non avendo vinto le comunali, Davi entra a far parte della Giunta come Consigliere che, ai microfoni di Report, programma televisivo di Rai 3 racconta la triste vicenda della ‘Partita del Cuore‘ mai disputata.

Perchè la partita, cui avrebbe dovuto partecipare anche la squadra dei magistrati, è saltata? Secondo Klaus Davi potrebbe spiegarlo il pm Luca Palamara. L’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati è ritenuto dalla Procura di Perugia regista del più grande scandalo che abbia mai colpito il Consiglio superiore della magistratura, esploso proprio pochi giorni prima della Partita del Cuore. Palamara, cinque consiglieri del Csm e due parlamentari, Luca Lotti del Pd e l’ex magistrato Cosimo Ferri oggi in Italia Viva, si sarebbero incontrati il 9 maggio per discutere le nomine di alcune procure italiane.

QUANDO

L’inchiesta di Luca Chianca andrà in onda questa sera, lunedì 9 dicembre, a Report su Rai3 alle 21.20.

[custom_video numerazione=”1″ /]