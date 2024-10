San Luca, tutti allo stadio, con l’augurio di Andrea Pirlo – VIDEO

Sono le parole del campione del mondo Andrea Pirlo ai giocatori della squadra calabrese ASD San Luca 1961. Un messaggio di auguri, attraverso un video apparso su Instagram, con cui l’ex calciatore si complimenta per il risultato raggiunto.

Tutto pronto infatti a San Luca per la festa ‘d’eccellenza’ prevista per oggi al ‘Corrado Alvaro’. Gli spalti dello stadio comunale di via Santa Venere possono accogliere fino a 2.500 posti e l’appuntamento di oggi contro il Filogaso prevede il tutto esaurito.

Con una vittoria la squadra di mister Panarello conquisterebbe il salto di categoria con cinque giornate di anticipo. Un grande evento dunque per il piccolo paese di San Luca pronto per celebrare la società.

C’è anche un altro traguardo da raggiungere. Quello dei 100 gol, (93 finora realizzati) record che appartiene al Milano versione 1945 – 1946. La società di San Luca invita tutti a partecipare all’evento.

Domenica 10 Marzo non sarà una partita come le altre, domenica 10 Marzo è la partita che vale una stagione piena di sforzi e sacrifici compiuti da parte di tutti a cominciare dalla nostra squadra, dai nostri tifosi passando per lo staff e tutta la dirigenza. Domenica alle ore 15:00 si gioca il match point San Luca – Filogaso, la partita che può diventare storia per la comunità sanluchese, la gara che può segnare per il San Luca il salto di categoria nell’Olimpo del calcio calabrese, l’Eccellenza. Un sogno atteso da 58 anni, che domenica potrà diventare realtà. Per questo, abbiamo bisogno di te, il dodicesimo uomo in campo! Invitiamo la nostra tifoseria, le nostre famiglie, le donne, i bambini e tutti i simpatizzanti di questa splendida realtà a gremire gli spalti dello stadio Corrado Alvaro. Una gara simbolo che sarà raccontata da padre in figlio nelle generazioni avvenire, in attesa di scrivere traguardi più grandi e prestigiosi. La società tutta, invita i tifosi ad indossare un indumento che rappresenti i colori del San Luca per colorare, tutti insieme, lo stadio di giallorosso. Abbiamo bisogno del 12° giocatore, abbiamo bisogno del tuo tifo, abbiamo bisogno della tua voce per gridare ancora una volta tutti insieme #ForzaSanLuca.