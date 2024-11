Cannavò celebra San Nicola di Bari: Novena, rievocazione storica e giochi per bambini

La Parrocchia di San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, guidata da don Giovanni Gattuso, prosegue il suo percorso di iniziative con la collaborazione dell’Ape Reggina ASD-APS e della Sartoria Teatrale Stili D’Epoca, diretta dall’architetto Giuseppe Bruzzese.

Al via la Novena a San Nicola

Dal 27 novembre, nella Chiesa di San Nicola a Cannavò, inizierà la Novena dedicata a San Nicola di Bari. Ogni sera, a partire dalle 16:30, i fedeli si ritroveranno per la recita del Rosario, dei Vespri e della Santa Messa, che sarà celebrata alle ore 18:00.

Un momento significativo avrà luogo il 5 dicembre, durante la Santa Messa delle ore 18:00, con l’Unzione con la Manna di San Nicola, una reliquia legata alla tradizione del fluido estratto dalla tomba del Santo nella Basilica di Bari.

La festa solenne di San Nicola

La celebrazione raggiungerà il suo culmine il 6 dicembre, giorno della solennità di San Nicola, con la Santa Messa Solenne alle ore 18:30.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, presso il Cric San Nicola di Cannavò, si terrà una mini rievocazione storica del Santo, pensata per coinvolgere i bambini in una giornata all’insegna della tradizione e del divertimento. I piccoli partecipanti potranno cimentarsi in giochi come:

Tiro alla fune

Ruba bandiera

Caccia al tesoro

Mini tornei di calcio

Superamento di ostacoli

Dolci e tradizioni per i più piccoli

Non mancheranno ciambelle con lo zucchero e zucchero filato per i bambini, arricchendo l’esperienza con dolci tipici e momenti di condivisione. La giornata si propone di unire fede e divertimento, creando un legame tra le nuove generazioni e le tradizioni religiose del territorio.

Un appuntamento imperdibile per la comunità di Cannavò, che rinnova con entusiasmo il proprio legame con il Santo Patrono, offrendo momenti di spiritualità e gioia per grandi e piccoli.