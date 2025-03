San Patrizio al Funky Drop Urban Taproom: musica, hot dog e tanta birra!

Domenica 16 marzo un evento speciale per celebrare la festa più verde dell’anno. Birra artigianale e cibo esclusivo

Il Funky Drop Urban Taproom si prepara a festeggiare San Patrizio con un evento imperdibile all’insegna della birra artigianale e del buon cibo, in perfetto stile irlandese.

Per l’occasione, domenica 16 marzo, il locale si tingerà di verde con novità esclusive nel menù e un’atmosfera coinvolgente che trasporterà i partecipanti direttamente nei pub d’Irlanda.

Le specialità della serata: hot dog esclusivi e birre uniche

I festeggiamenti di San Patrizio saranno l’occasione per presentare in anteprima alcune novità gastronomiche e brassicole pensate per stupire gli ospiti:

Hot dog con suino nero calabrese : una nuova selezione di hot dog realizzati con una delle eccellenze del territorio, pensati per offrire un’esperienza di gusto autentica e sorprendente.

: una nuova selezione di hot dog realizzati con una delle eccellenze del territorio, pensati per offrire un’esperienza di gusto autentica e sorprendente. Birra scura al peperoncino calabrese : una stout inedita , prodotta in collaborazione con il birrificio Boia Brewing di Domodossola , che unisce il carattere deciso della birra scura al tocco audace e speziato del peperoncino calabrese .

: una , prodotta in collaborazione con il birrificio , che unisce il carattere deciso della birra scura al . Birra verde Plink: la birra vincitrice del premio miglior birra chiara a bassa fermentazione del 2024 sarà servita in una veste speciale verde, dedicata alla festa di San Patrizio.

Un’atmosfera coinvolgente tra birra, sport e convivialità

L’evento sarà accompagnato da un’atmosfera festosa e autentica, con:

Diretta sportiva su maxi schermi per vivere la giornata con il giusto spirito.

per vivere la giornata con il giusto spirito. Il menù di Urban Taproom , con tante proposte perfette per accompagnare le birre speciali della serata.

, con tante proposte perfette per accompagnare le birre speciali della serata. Musica e convivialità, per un’esperienza che richiama il calore e l’energia dei pub irlandesi.

Un’esperienza imperdibile per gli amanti della birra artigianale

San Patrizio al Funky Drop Urban Taproom sarà l’occasione perfetta per gli appassionati di birra artigianale e per chi vuole vivere una serata diversa dal solito, all’insegna del gusto e della tradizione irlandese.

Vi aspettiamo domenica 16 marzo per brindare insieme!

Non mancate a questo evento esclusivo, dove il sapore autentico della Calabria si unirà alla tradizione di San Patrizio per un’esperienza unica.