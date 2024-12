Lamezia, Mercedes si ribalta e prende fuoco: due ragazze perdono la vita, tre feriti

Il tragico bilancio dell'incidente che ha visto coinvolti 5 giovani. In corso di accertamento le cause

La Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è impegnata dalle ore 4:35 circa nel comune di San Pietro a Maida, loc. Guarna per un incidente stradale. Una vettura coinvolta, una Mercedes, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo, ribaltandosi al di fuori della carreggiata e andando ad impattare contro alberi di ulivo e una quercia.

A bordo viaggiavano cinque giovani: tre ragazzi e due ragazze. Le due ragazze, rimaste incastrate nell’abitacolo, sono decedute all’interno della vettura che, a seguito dell’impatto, si incendiava. Nonostante il tempestivo intervento, all’arrivo dei soccorsi, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme.

Intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza del sito. I tre ragazzi, che riportavano ferite lievi e contusioni, sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

Le forze dell’ordine e la magistratura

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza, con la presenza del Comandante del NOR. Si attende ora il magistrato di turno per l’autorizzazione al recupero delle salme.