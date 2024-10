San Valentino 2019, ecco cosa fare a Reggio Calabria

Vorresti sorprendere la persona che ami ma non sai cosa fare a San Valentino? Ecco una lista degli eventi in programma a Reggio Calabria

Il countdown per San Valentino 2019 è cominciato. E tanti di voi sono desiderosi di conoscere tutti gli eventi in programma a Reggio Calabria.

Vorresti sorprendere la persona che ami? Ecco tante e diverse idee per rendere unica la festa degli innamorati.

KALOS JERO

Per tutti coloro che desiderano allontanarsi dalla città e dal solito trambusto, la soluzione migliore è di certo quella offerta dall’Agriturismo Kalos Jero. Una serata a lume di candela su dolci note romantiche dal vivo ed un ampio menù pensato nei minimi dettagli.

Leggi anche

PUMMARORU

Per coloro che invece desiderano rimanere in città e neanche troppo lontano dal centro, per poter godere magari di una passeggiata in centro dopo cena, la scelta potrebbe essere “Pummaroru“, la pizzeria bio adatta ad ospitare tutta la famiglia.

A qualche mese dalla sua inaugurazione, la pizzeria del Funny Club si impone sulla scena culinaria reggina con un evento da far venire l’acquolina in bocca.

Leggi anche

Le sorprese a Reggio Calabria non terminano certo qui! Per tutti gli innamorati che vogliono rimanere al centro città e rispettare le tradizioni, i locali che, da anni, organizzano eventi dedicati a San Valentino sono davvero tanti.

HOSTARIA & SHAKER

Per i più romantici che vorranno festeggiare la loro festa immersi in un’atmosfera intima e rilassante c’è lo Shaker. A chi, invece, non vuol rinunciare all’uscita di gruppo anche nel giorno dedicato alle coppie, l’Hostaria dei Campi è la risposta ai vostri desideri.

Entrambi i locali di Via Reggio Campi offriranno agli avventori dei gustosissimi menù.

Leggi anche

ZIO FEDELE

Anche Zio Fedele, il family bistro di Reggio Calabria, decide di organizzare un evento speciale per tutti gli avventori in occasione di San Valentino. Niente a che vedere con una cena a lume di candela.

L’atmosfera accogliente e gradevole di Zio Fedele si trasformerà in un locale a tema hawaiano. Cocktail e menù pensati appositamente per il 14 febbraio. Ed ancora dj set con musica soul e disco music per accompagnare i reggini per tutta la serata.

Leggi anche

PASQUALINO PIZZA & VINO

Anche il nuovo locale reggino Pasqualino Pizza e Vino pensa agli innamorati di Reggio Calabria e provincia. Il luogo di ritrovata convivialità organizza infatti per la sera di San Valentino l’evento: “Serata d’Amuri”.

La vostra cena con menù a scelta sarà accompagnata dalle note e dalle poesie di Fulvio Musicantore Cama.

Leggi anche

E TANTI ALTRI ANCORA

Scopri

Leggi anche

Info

Leggi anche

A tutti gli innamorati, i nostri auguri di buon San Valentino!