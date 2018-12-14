A Bova l'agriturismo Kalos Jero propone il pranzo di Natale e il Veglionissimo 2019 con musica: menù, prezzi e prenotazioni

Le festività natalizie si avvicinano e il Kalos Jero presenta gli ultimi due imperdibili eventi di questo 2018.

Un agriturismo alle porte del borgo antico di Bova

Un agriturismo immerso nel verde da cui è possibile godere di un panorama mozzafiato, il locale situato alle porte del borgo antico di Bova, sulla strada provinciale è noto ai più per la sua cucina tipica locale, la cucina grecanica e la pizzeria, oltre che per la vendita di prodotti tipici.

A solamente tre quarti d’ora da Reggio Calabria il Kalos Jero è frequentato dai reggini di ogni dove che desiderano rifugiarsi in un ambiente intimo e familiare, lontani dal caos cittadino.

Semplicità e genuinità gli ingredienti chiave di un progetto che vede protagonista la Calabria e le sue mille sfaccettature. Per questo motivo il Kalos Jero propone a tutti i suoi avventori un doppio appuntamento al sapore di tradizioni e valori: il Pranzo di Natale e il Veglionissimo di fine anno sulla base della buona cucina tipica.

Il pranzo di Natale con piatti a base di carne

Per il pranzo di Natale, il noto agriturismo di Bova ha infatti deciso di proporre a tutti gli avventori dei gustosissimi piatti a base di carne, proprio come vuole la tradizione. Il menù prevede: antipasto della casa 13 varietà, paccheri al ragù di salsiccia con pomodori secchie e scaglie di scamorza, maccheroni fatti in casa al sugo di agnello, arista di maiale in crosta di pancetta e speck, agnello alla bovisciana, insalata mista e patate sabbiate.

Non è Natale però senza la frutta ed il giusto dolce, per questo Kalos Jero propone uno speciale composè di frutta ed i dolci tipici della tradizione natalizia.

Il pranzo ha un costo di soli €30,00 a persona per gli adulti e di €15,00 per i bambini. Una vera e propria occasione imperdibile se si pensa a tutte le bontà tipiche che sarà possibile gustare stando comodamente seduti a tavoli insieme ai propri cari.

Il Veglionissimo 2019 di fine anno

Le sorprese non finiscono qui perché l’agriturismo di Bova organizza, quest’anno, anche il “Veglionissimo 2019” un bellissimo modo per salutare l’anno appena trascorso ed accogliere al meglio quello che verrà.

Non soltanto musica, in compagnia di Giorgio Seminara, e tanto divertimento al Kalos Jero ma ancora tante altre novità! Per la notte di San Silvestro i bambini sono i privilegiati con un menù a soli €15,00, mentre per gli adulti il costo è di €35,00 a persona. Un prezzo assolutamente irrisorio e concorrenziale se si pensa a ciò che si andrà a gustare:

Antipasto mare e monti, ravioli di cernia in crema di pistacchio, strozzapreti salsiccia, radicchio e petali di grana, grigliata mista di pesce, cotechino con lenticchie, insalata mista e fiore di ananas con gelato.

Allo scoccare del nuovo anno, come in ogni Capodanno che si rispetti, vi sarà il brindisi di mezzanotte.

L’agriturismo Kalos Jero sarà aperto anche il 1 gennaio 2019 a pranzo, per continuare a deliziarvi con tutte le sue infinite prelibatezze. Per info & prenotazioni è possibile chiamare il 3663582213.

Il marchio di qualità 2018 della Camera di Commercio

Il Kalos Jero rientra nel progetto“tradizioni reggine” della Camera di Commercio di Reggio Calabria come “Ristorante tipico” conseguendo l’ambito marchio di qualità 2018 per la ristorazione.