Sanificazione da Coronavirus? Ci pensa la storica azienda reggina Puliservice

“Ci sono storie che meritano di essere raccontate”.

È questo il messaggio di un amministratore ai suoi dipendenti. Si tratta degli operatori della Puliservice Srl, azienda che opera nel settore del Facility Management presente su tutto il territorio nazionale con 600 addetti. Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, Lombardia e Piemonte.

“Storie di persone che, pur non indossando un camice bianco, lavorano in prima linea per il bene della collettività: assicurano ogni giorno negli ospedali le condizioni affinché medici e infermieri possano prendersi cura dei pazienti in ambienti salubri e sanificati. Sono gli addetti alla pulizia che, impiegati nei reparti dove si combatte costantemente l’avanzata del coronavirus, antepongono la salute degli altri alla propria” scrive Antonino Pirrello, amministratore unico della Puliservice Srl.

Dal 1998 la Puliservice espleta servizi di pulizia, giardinaggio, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, manutenzione impianti, autotrasporto conto terzi, portierato e reception. Oggi, più che mai, tutti gli operatori di questo settore sono i ‘combattenti invisibili‘ nella lotta al Covid-19.

“Non chiamateli eroi perché sono mossi da un senso di grande responsabilità: sanno perfettamente che dentro gli ospedali c’è chi salva vite e il loro impegno è profuso affinché sia possibile farlo nelle migliori condizioni”.

Nata come impresa operante nel settore delle pulizie, Puliservice si è specializzata nei multi servizi diventando una solida realtà imprenditoriale. La sua attenzione mira sempre alle singole esigenze del cliente, cercando di risolvere al meglio le problematiche che si presentano nella gestione delle attività quotidiane. Oggi Puliservice è all’avanguardia anche nel rispetto dell’ambiente, grazie all’utilizzo esclusivo di prodotti ecocompatibili.

Supermercati, uffici, istituti scolastici, negozi di ogni genere in questo particolare momento di emergenza sanitaria hanno bisogno di esperti del settore per ottenere un’accurata sanificazione. Puliservice è l’impresa operante a Reggio e in tutta la Calabria che vi potrà aiutare in questo arduo percorso.

“Gli operatori della Puliservice stanno lavorando per voi mettendo a rischio la propria salute. Queste persone anche in questo momento stanno eseguendo e coordinando interventi di sanificazione per evitare la diffusione del Covid-19. Noi non possiamo stare a casa… ma Voi si”.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il Decreto Cura Italia prevede un credito d’imposta misura del 50% per le spese di sanificazione prevenzione Covid-19. Gli interventi di sanificazione e disinfezione sono effettuati da personale abilitato in possesso di patentino disinfestatore e corso di formazione specifico.

CERTIFICAZIONI

Puliservice S.r.l. è certificata dalle più autorevoli organizzazioni di controllo che attraverso le loro attestazioni qualificano e abilitano le aziende ad operare nel mercato secondo standard qualitativi altissimi, tutelando i consumatori e il conflitto d’interessi. L’azienda svolge i propri servizi con Rating di legalità 2 stelle + attribuito dall’Autorità Garante, un risultato eccezionale confermato anche per il 2018.

Info e preventivi gratuiti – 0965.331676 – 331.7610212