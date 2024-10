Sanità calabrese, Falcomatà: “Le eccellenze esistono bisogna valorizzarle e sostenerle”

«La sanità calabrese deve far parlare di sé in positivo. Le eccellenze esistono, bisogna saperle sostenere e valorizzare. Un anno fa discutevamo gli effetti, evidentemente negativi, del “decreto Scura” sulla Sanità calabrese pubblica e privata. Ricordo quando ci ritrovavamo davanti all’Istituto “De Blasi”, in una situazione precaria e del tutto negativa, con molti dubbi su quel che poteva essere il futuro di quell’istituto diagnostico, ma anche degli altri operanti in città, con tutte le conseguenze che conosciamo e, successivamente, anche il sit-in in piazza Italia la notte di Natale. Oggi, dopo tanto tempo, ci ritroviamo qui per “parlare in positivo”. Non era facile, non era scontato, sicuramente ci sono tantissime battaglie ancora da affrontare, e le condizioni di partenza sono cambiate. Ma presentare novità positive è un modo per mettere in evidenza le tante eccellenze che sono presenti nella nostra città, anche in campo sanitario, che devono essere sostenute. Credo che questa sia la fotografia esatta di questo momento: un momento d’orgoglio non solo per la Sanità calabrese, ma per l’intera Città metropolitana e per la Calabria».