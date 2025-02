Sanità in Calabria, Campana (Verdi/Avs) attacca Occhiuto: “Troppi morti. Si gira dall’altra parte”

È quanto si chiede Giuseppe Campana, coordinatore regionale di Europa Verde-Verdi/Avs, che accusa il governatore Roberto Occhiuto di immobilismo rispetto al collasso del sistema sanitario calabrese.

Secondo Campana, in Calabria la medicina territoriale prevista dal PNRR è inesistente:

«La nuova sanità europea dovrebbe essere più vicina alla gente, ma in Calabria non si vede nulla. Nessuno sa cosa accadrà con questo nuovo modello organizzativo della rete di assistenza primaria, che dovrebbe garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)», denuncia il coordinatore regionale.

Campana chiede un cambio di passo immediato:

«Se il commissario alla sanità non è in grado di mettere a terra il minimo indispensabile, ne tragga le sue conclusioni. Altro che uscire dal commissariamento con espedienti politici. Occhiuto deve battere i pugni nei salotti romani per ottenere ciò che serve alla Calabria: dalla sanità alle infrastrutture, come la SS 106 e l’alta velocità ferroviaria passando da Tarsia».