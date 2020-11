Sanità, Falcomatà: 'Dopo incontro con Conte la sera fa meno paura'

A seguito dell'interlocuzione dei sindaci calabresi con il Premier Giuseppe Conte tenutasi a Roma questo pomeriggio, il Primo Cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook ufficiale un messaggio rivolto ai reggini.

"Per ogni volta che questa terra è stata umiliata e derisa da una classe politica incapace e corrotta; per ogni volta in cui i calabresi si sono dovuti vergognare dei propri rappresentanti; per ogni volta in cui gli interessi privati e personali hanno prevalso sul bene comune; per ogni volta che si è giocato, lucrato e speculato sulla pelle dei cittadini; per ogni volta che un calabrese ha urlato “nessuno si preoccupa per me”; per ogni volta in cui un diritto sacrosanto come quello della salute è stato scambiato per un favore."