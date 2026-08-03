Sanità, Di Natale: ‘Il fallimento è nei numeri: 10 verità che la Regione non può più nascondere’

È quanto dichiara Graziano Di Natale, ex consigliere provinciale, per denunciare le gravi criticità che continuano a penalizzare il diritto alla salute dei cittadini calabresi.

I dati parlano da soli:

“Questi non sono giudizi politici, ma fatti certificati. Dietro ogni numero ci sono liste d’attesa interminabili, reparti in difficoltà, personale insufficiente e migliaia di calabresi costretti a curarsi fuori regione. Chi governa non può continuare a raccontare una realtà che non esiste. È il momento della verità, della trasparenza e delle responsabilità. Continueremo a portare questi dati – conclude Di Natale – nelle istituzioni affinché la sanità torni ad essere un diritto garantito e non un privilegio per pochi”.