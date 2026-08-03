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Sanità, Di Natale: ‘Il fallimento è nei numeri: 10 verità che la Regione non può più nascondere’

"Questi non sono giudizi politici, ma fatti certificati. Chi governa non può continuare a raccontare una realtà che non esiste" la nota

03 Agosto 2026 - 16:47 | Comunicato Stampa

Sanità, Di Natale: ‘Il fallimento è nei numeri: 10 verità che la Regione non può più nascondere’

Sanità Calabria, il fallimento è nei numeri: dieci verità che la Regione non può più nascondere”.

È quanto dichiara Graziano Di Natale, ex consigliere provinciale, per denunciare le gravi criticità che continuano a penalizzare il diritto alla salute dei cittadini calabresi.

I dati parlano da soli:

  • Cassa regionale dimezzata;
  • Utilizzo improprio della cassa sanitaria;
  • Mobilità sanitaria passiva record: 329 milioni di euro, risorse che ogni anno lasciano la Calabria;
  • Solo 2 Case della Comunità operative su 61 previste dal PNRR;
  • Solo 1 Ospedale di Comunità operativo su 20 previsti;
  • Spesa farmaceutica fuori controllo: 186 milioni di euro oltre i tetti di spesa;
  • Debiti fuori bilancio superiori a 17 milioni di euro;
  • Residui attivi per circa 900 milioni di euro, molti dei quali ritenuti dalla Corte dei conti difficilmente riscuotibili;
  • Oltre 328 milioni di euro bloccati nella Gestione sanitaria accentrata, mentre le aziende sanitarie sono costrette a ricorrere alle anticipazioni di tesoreria;
  • Assistenza territoriale ancora insufficiente: l’area distrettuale dei LEA si ferma a 52 punti, ben al di sotto della soglia minima di 60.

Di Natale: «È il momento della verità»

“Questi non sono giudizi politici, ma fatti certificati. Dietro ogni numero ci sono liste d’attesa interminabili, reparti in difficoltà, personale insufficiente e migliaia di calabresi costretti a curarsi fuori regione. Chi governa non può continuare a raccontare una realtà che non esiste. È il momento della verità, della trasparenza e delle responsabilità. Continueremo a portare questi dati – conclude Di Natale – nelle istituzioni affinché la sanità torni ad essere un diritto garantito e non un privilegio per pochi”.

Graziano Di Natale

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