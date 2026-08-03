Sanità, Di Natale: ‘Il fallimento è nei numeri: 10 verità che la Regione non può più nascondere’
"Questi non sono giudizi politici, ma fatti certificati. Chi governa non può continuare a raccontare una realtà che non esiste" la nota
03 Agosto 2026 - 16:47 | Comunicato Stampa
“Sanità Calabria, il fallimento è nei numeri: dieci verità che la Regione non può più nascondere”.
È quanto dichiara Graziano Di Natale, ex consigliere provinciale, per denunciare le gravi criticità che continuano a penalizzare il diritto alla salute dei cittadini calabresi.
I dati parlano da soli:
- Cassa regionale dimezzata;
- Utilizzo improprio della cassa sanitaria;
- Mobilità sanitaria passiva record: 329 milioni di euro, risorse che ogni anno lasciano la Calabria;
- Solo 2 Case della Comunità operative su 61 previste dal PNRR;
- Solo 1 Ospedale di Comunità operativo su 20 previsti;
- Spesa farmaceutica fuori controllo: 186 milioni di euro oltre i tetti di spesa;
- Debiti fuori bilancio superiori a 17 milioni di euro;
- Residui attivi per circa 900 milioni di euro, molti dei quali ritenuti dalla Corte dei conti difficilmente riscuotibili;
- Oltre 328 milioni di euro bloccati nella Gestione sanitaria accentrata, mentre le aziende sanitarie sono costrette a ricorrere alle anticipazioni di tesoreria;
- Assistenza territoriale ancora insufficiente: l’area distrettuale dei LEA si ferma a 52 punti, ben al di sotto della soglia minima di 60.
Di Natale: «È il momento della verità»
“Questi non sono giudizi politici, ma fatti certificati. Dietro ogni numero ci sono liste d’attesa interminabili, reparti in difficoltà, personale insufficiente e migliaia di calabresi costretti a curarsi fuori regione. Chi governa non può continuare a raccontare una realtà che non esiste. È il momento della verità, della trasparenza e delle responsabilità. Continueremo a portare questi dati – conclude Di Natale – nelle istituzioni affinché la sanità torni ad essere un diritto garantito e non un privilegio per pochi”.
Graziano Di Natale
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