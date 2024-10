Calabria, mala gestione della sanità. Misiti (M5S): “Via i burocrati incapaci”

Massimo Misiti, portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento Cinquestelle s’interroga su chi gestisca la sanità in Calabria.

Nella sua disanima il deputato pentastellato punta l’attenzione soprattutto sulla migrazione sanitaria. Misiti afferma:

“Una gestione non proprio consona alle esigenze sanitarie della regione. Perché c’è un’evidente e colpevole incongruenza nell’obbligare le strutture mediche a non eseguire più di un certo numero di prestazioni, quando, per contro, si pagano le prestazioni erogate a calabresi in altre regioni. È palese che ciò non dipenda dai medici o dagli esercenti le professioni sanitarie, ma dagli amministrativi, vale a dire quelle persone che considerano gli uffici in cui dovrebbero lavorare al servizio della comunità come proprietà privata. Per non parlare, poi, dello strano mondo delle consulenze, erogate più per conoscenze che per conoscenza. E che dire, ancora, dell’assenza di una gestione e di una programmazione sulla costruzione di 21 strutture sanitarie edificate, usufruendo dell’ex art 20 della Legge 67 del 1988, che sono costate alla casse regionali 14 milioni di euro, senza che gli uffici amministrativi effettuassero o sollecitassero i giusti controlli”.