Sanità, Amalia Bruni: “Regione incapace di sfruttare possibilità per assumere medici”

“Il problema principale, tra i tanti, che ha la Sanità calabrese è la carenza di medici (negli ultimi anni abbiamo registrato la perdita di almeno 6mila figure professionali in campo sanitario mai rimpiazzate) ma nonostante esistano strumenti e norme per superare questo empasse drammatico la Regione Calabria fa finta di non accorgersene.

Nei giorni scorsi, a questo proposito, ho presentato un’interrogazione al Presidente/Commissario Occhiuto per sapere come mai la situazione non si sblocchi pur in presenza del decreto Calabria (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60) che prevede, a fronte della mancanza di medici nel SSN, la possibilità per il medico specializzando di essere assunto a partire dal terzo anno con contratto subordinato a tempo determinato e orario a tempo parziale”.

Lo scrivono in una nota i capigruppo del Misto, Amalia Bruni, del Partito Democratico, Domenico Bevacqua e del Movimento 5Stelle, Davide Tavernise.