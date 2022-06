Sanità, Cannizzaro: "In Calabria tante eccellenze, andiamone orgogliosi"

"Neonatologia, Cardioradiologia, Ematologia, rami della medicina che a Reggio Calabria sono dei punti di forza. Tra ieri e oggi ho avuto modo, in diversi congressi sui temi della Sanità, di confrontarmi con esperti di questi settori provenienti da tutta Italia".

Francesco Cannizzaro, deputato reggino e Responsabile per il Sud di Forza Italia, attraverso Facebook sottolinea l'importanza di elogiare le eccellenze calabresi nel campo della sanità, senza dimenticare le problematiche.

"Bisogna avere, in questa terra, l'onestà di dire che (assieme alle cose che non vanno) ci distinguiamo anche per operatori e medici tra i migliori d’Italia, che lavorano in condizioni che senza dubbio devono essere migliorate. Diciamolo, andiamone orgogliosi.

Ridurre l'emigrazione sanitaria è uno degli obiettivi principali del nuovo corso politico regionale. Ci riusciremo puntando sulle eccellenze e colmando le lacune", conclude Cannizzaro.