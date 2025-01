Sanità nella Piana, Conia e Caruso annunciano incontro risolutivo con la Di Furia

L’Associazione Città degli Ulivi dei Comuni della Piana, tramite il Presidente dell’Assemblea e Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, e il Presidente del Comitato e Sindaco di Molochio Marco Caruso, informa la cittadinanza che la Dott.ssa Di Furia, Direttore Generale dell’ASP, ha risposto positivamente alla richiesta di un incontro finalizzato ad affrontare concretamente le gravi problematiche sanitarie che affliggono il territorio.

Non potendo più rimandare o limitarsi a semplici confronti senza riscontri effettivi, l’Associazione ritiene sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, affrontando i problemi in modo tangibile.

Le criticità sanitarie nella Piana

I disagi sono evidenti: turni scoperti nelle postazioni di Guardia Medica, carenza di medici, difficoltà e disagi negli ospedali di Polistena, Gioia Tauro e Oppido, oltre all’abbandono di diverse strutture sanitarie su tutto il territorio della Piana. A queste problematiche si aggiungono le opportunità di realizzare o migliorare nuove strutture sanitarie che potrebbero rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità, accelerando l’iter necessario per rendere i servizi disponibili al più presto.

L’incontro del 27 gennaio

Per affrontare questi temi e definire azioni mirate, il 27 gennaio alle ore 15.00, presso il Convento di San Giorgio Morgeto, si terrà un incontro fondamentale. L’obiettivo è porre le basi per garantire un sistema sanitario all’altezza delle esigenze dei cittadini della Piana, passando finalmente dalle parole agli atti concreti, in quanto la sanità è un diritto fondamentale che non può più essere ignorato.

I Presidenti, insieme all’Associazione, intendono risolvere tutti quei problemi che i Sindaci toccano con mano ogni giorno, rappresentando di fatto un “front office” per i cittadini di questo territorio.