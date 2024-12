Sanità e qualità della vita a Reggio, Irto: ‘Non tutto va male, ma serve un cambio di rotta’

Con queste parole il senatore Nicola Irto ha aperto la sua intervista ai microfoni di CityNow, a margine del secondo report annuale del Garante della Salute, svoltosi questa mattina presso il Consiglio Regionale della Calabria. Un intervento che ha toccato i temi caldi della sanità e dello sviluppo socioeconomico del territorio.

“Ci sono delle professionalità straordinarie che stanno mandando avanti la sanità in Calabria – ha dichiarato Irto – persone che, nonostante le difficoltà, riescono ad andare avanti. Tuttavia, è necessario un decisivo cambio di rotta. La migrazione sanitaria aumenta, la rete ospedaliera non offre risposte concrete, i servizi domiciliari non funzionano, le liste d’attesa si allungano e la spesa sanitaria della Calabria verso altre regioni cresce. I problemi continuano a non risolversi”.