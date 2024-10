Sanità, Misefari a Cotticelli: “Venga a toccare con mano le eccellenza, soprattutto quelle in difficoltà”

“Se fossi il top manager di un’Azienda sanitaria provinciale o di altro Ente del comparto io andrei costantemente in giro per gli ospedali per comprendere cosa funziona nelle varie strutture, ma soprattutto cosa non funziona, in modo da ovviare tempestivamente alle criticità in modo adeguato.

Ha fatto bene il sindaco ad invitare il Commissario Cotticelli ad un giro conoscitivo della realtà sanitaria della nostra Città Metropolitana, promuovendo un’occasione in più per toccare con mano le tante eccellenze presenti sul nostro territorio, soprattutto quelle che ora sono in difficoltà”.